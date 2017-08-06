〈中部〉甘惠忠神父 獲頒兒童守護天使

2017-08-06

〔記者張菁雅／台中報導〕國際同濟會台灣總會五日舉行年會，副總統陳建仁頒獎給全國十大傑出農業專家及全國兒童守護天使。在台奉獻五十四年、今年才拿到身分證的伯利恆基金會執行長甘惠忠神父，獲頒全國兒童守護天使。

八十一歲的甘惠忠關注發展遲緩及身心障礙兒童，成立台灣第一個心智障礙兒托育機構，今年一月成為第一個取得身分證的外籍人士。儘管甘惠忠幾個月前跌倒，必須拄著柺杖，加上近日感冒，不方便說太多話，他昨天仍代表八位全國兒童守護天使得獎人發表感言，他說，希望大家繼續幫助兒童，因為兒童是國家的前途，今天幫一個小孩，小孩長大後會幫助其他人。

獲頒傑出農業專家的台大教授陳右人則為農業專家發聲，他表示，「農為邦本，本固邦立」，農業專家對國家發展扮演重要角色，但農業技術被視為公共財，所做的貢獻都是讓別人獲利，學術研究成果無法寫成ＳＣＩ論文，因此升等不易，常鬱鬱所終，中研院院士裡，農業專家幾乎是零。

同濟會表揚 副總統陳建仁頒獎

陳建仁致詞時說，國際同濟會已有百年歷史，台灣總會現在是國內最具規模的國際性公益社團，該會秉持服務社會大眾的精神，「哪裡有需要，就到哪裡服務」，樹立民間力量服務社會、敦睦國際友誼的典範。陳建仁進一步指出，國際同濟會台灣總會與聯合國兒童基金會合作推動的「消滅母嬰破傷風計畫」，在紐奧良、溫哥華的世界年會上，都特別肯定我國的參與，今年台灣已有近一億一千三百萬元的捐助款，成為全球捐獻最多的區總會，有助於提升台灣國際形象。