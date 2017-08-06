〈中部〉鳥類天堂 興大中興湖鳥屎雨惱人

2017-08-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕小心中彈！中興大學著名景點中興湖，聚集為數可觀的白鷺鷥和夜鷺，但鳥屎如雨下，師生和民眾繞道而行，躲避從天而降的鳥屎攻擊，也憂心造成疫情。興大表示，在營造循環生態的前提下，將提升清掃密度，持續保育宣導改善。

鳥屎直直落 湖濱景觀平台雪白一片

中興湖畔老樹林立，湖內有許多魚類洄游，加上遊客「善意」餵養，鳥類因而爆量繁殖，形成市區內少見的大型鳥類聚落；而湖畔的老樹、鳥類和魚群形成完整的生態鏈，又無其他天敵制衡，儼然已成生態教育示範場域，湖濱景觀平台也成了鳥類繁殖天堂。

但市議員鄭功進接獲投訴說，這群密佈天空或停在樹上的白鷺鷥和夜鷺，不時下起「鳥屎雨」，供人休憩的木椅、棧道全成雪白一片，慘不忍睹，擔心會帶來傳染疾病。

路過的陳姓女同學說，常常一早想來圖書館讀書，書還沒讀到，頭上先沾黏了一筆「意外之財」，必須折回宿舍清洗，排好的讀書計畫因此耽擱；常到校園運動的張先生則無奈表示，每次來總會聞到一股濃郁的鳥屎味，許多球友都笑說這是最有「大學味」的球場。

髒亂、氣味難聞 議員憂造成疫情

鄭功進說，興大有心建造舒適宜人、景觀優美的親水平台，就不該放任「鳥佔人椅」，否則滿地的鳥屎，儼然成為校園髒亂點，十分諷刺。黃連泉則說，連日來的高溫和午後雷雨，已接獲多位里民反映，湖邊蚊蠅肆虐、氣味難聞。他們也都擔心造成疫情，希望校方改善。

校方：清掃頻率增加 宣導不餵食

衛生局人員說，雖然H5N2及H5N8禽流感病毒目前沒有證據顯示會造成人類疾病，但為降低風險，民眾應避免接觸鴿子或其他禽鳥；民眾若不慎碰觸或衣物沾到鳥糞，應立即用肥皂徹底清洗。

興大校方則回應，目前學校每週兩次（週一、週四）定期清掃湖畔環境，即日起將增加至三次，改為週一、週三、週五清掃。進行中興湖導覽服務多年的學生社團「興大保育社」，也會加強自然生態與鳥禽保育意識，並宣導不餵食、不接觸鳥禽的觀念。