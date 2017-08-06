〈中部〉重溫阿爸的美味 明倫蛋餅免費嘗

2017-08-06

〔記者陳冠備／員林報導〕獲選逢甲夜市排隊美食第三名的「明倫蛋餅」，創辦人張尚書日前辭世，其子張良汕在臉書粉絲團公布消息後，令上萬名網友悲慟「青春的回憶已逝，滋味不再」。為感恩顧客三十多年來對父親的支持，張良汕、張延彰兄弟兩昨天免費贈送四五○份明倫蛋餅，讓父親再見一次「老人客」，一起度過不一樣的父親節。

「蛋餅阿公」張尚書從員林市明倫國中發跡，靠著新鮮的蔥花、雞蛋攪拌，再加上特製的醬料，煎成一份份金黃酥脆的蛋餅，一賣就是三十多年，長子張良汕六年前也帶著父親的好手藝，在逢甲夜市擺攤，成人氣美食。可惜張尚書從今年二月病倒，七月底蒙主寵召，回憶父親擺攤歲月，張家兄弟決定在昨天邀請大家來員林免費吃蛋餅。

昨下午兩點不到已有民眾排隊，張家兄弟也掛起「明倫蛋餅」招牌，重新開張，四十五歲的江萍珊帶著子女與孫子一起來排隊品嚐，她表示吃了三十年的明倫蛋餅，總是伴有一股微甜的滋味，這次特地來重溫回味。

也來品嚐的員林市長張錦昆說，張家兄弟於父親節前夕舉辦送蛋餅活動，這份感情相當用心，也讓員林人重溫好滋味。

張良汕說，看到這麼多老人客回來吃蛋餅，父親在天之靈一定很開心，這次也準備四五○份父親口味的蛋餅讓大家品嚐，在父親節前夕最想跟父親說︰「您辛苦了，今年是很特別的父親節，我們會永遠懷念你的精神。」