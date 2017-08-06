〈中部〉種田搬貨親力親為 小兒麻痺父 獲名間模範父親

2017-08-06

四歲左腳萎縮 謝炳惠不失志

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉六十七歲的謝炳惠，四歲時因小兒麻痺導致左腳萎縮，縱使不良於行，在家排行老大的他仍扛起經營雜貨店及種田、種茶的家業，年幼便開始幫忙店裡搬、補貨，連下田施肥、揉茶製茶都難不倒他，婚後育有四名子女，不認命的他努力四十多年，如今子女個個事業有成，是他最大的欣慰與驕傲。

名間鄉公所昨表揚鄉內模範父親，坐著輪椅的謝炳惠特別受矚目，他說，小時候因小兒麻痺行動不便，透過輔具才勉強可行走，只是跛行難免不便，由於在家排行老大，家裡店內所有的生意、家務都必須分擔，根本無暇顧忌自己的情況，時間一久也就習慣了。

只是有了四名子女之後，經濟壓力不小，不僅要和妻子農園、店裡兩頭忙，下田巡園、施肥都得自己來，採完茶葉還得不眠不休製茶，甚至得跟妻子輪流焙茶，長達一週都不能好好睡覺，此外，在店裡搬貨補貨對他來說也不輕鬆，只是辛苦歸辛苦，但看見孩子都健康長大，這也就不算什麼了。

只要兒女健康 付出不覺辛苦

謝炳惠說，長子謝棨安現在繼承家業，續續種茶、製茶，常在各地茶賽獲得佳績，而二個女兒謝碧玉、謝亞芳及小兒子謝志宏，則分別在補教界任教、服務於新竹市政府及開設連鎖早餐店，還有五個可愛懂事的內外孫。

昨謝炳惠的大兒子謝棨安也到場恭喜爸爸，他說，小時候看著爸爸在田裡忙碌的背影，一跛一跛讓人相當不忍心，回家還要忙碌搬貨、理貨，粗重工作爸爸也都一肩扛起，因此長大也都會主動做家務、顧店，為爸媽分憂解勞，真的非常感謝爸媽的付出。

名間鄉長陳文德說，此次共表揚廿三名父親，每個父親都是家庭的重要支柱，盼透過表揚鼓勵與餐會，犒賞辛苦的爸爸們，也讓子女表達對父親的心意。