〈中部〉中醫師張健生 3子女傳承衣缽

2017-08-06

〔記者丁偉杰、林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕父親節將屆，嘉義地區昨天有多場模範父親表揚活動，感謝父親的辛勞！

嘉義市長涂醒哲表揚十九位模範父親、十二位慈暉父親及十三位好人好事代表。張健生、洪金樹兩位模範父親也獲選為今年台灣省模範父親。

張健生為執業中醫師，民國五十五年考取中醫特考婦科第一名，是唯一錄取者，懸壺濟世至今五十餘年，他的父親、伯父及家中三子、四子與三女都是中醫師，堪稱「世代中醫師世家」。

洪金樹十歲時即輟學當童工，年輕時在永和市場擺攤兼做許多副業養家，他曾遇見客人因罹患疾病而暈倒路邊，他二話不說揹起對方往大馬路跑，找計程車緊急送醫，救回寶貴性命，他後來擔任培元里多年鄰長，熱心服務里民，四名子女受其教導與影響，長期關懷社會弱勢。

現年八十九歲的李體文，多年來照顧心智障礙的兒子李正嶺，至今每天騎三輪車到日照中心接送，並為了控制血糖，還親自為兒子料理食物。李體文為家庭辛勞付出並守護兒子，讓社會看見父愛的偉大。

嘉義縣長張花冠表揚廿三位模範父親、十七位好人好事代表。九十一歲的阿里山鄉模範父親杜覺善是最高齡受獎者，他育有十個子女，重視家庭教育，以身教代替言教，孩子們都相當孝順，他也協助社區活動，受到鄰里敬佩。

前嘉義縣議員姚福瑞同時獲選六腳鄉、嘉義縣及台灣省模範父親，他自幼家境清苦，身為長子早早投入社會職場分擔家計，擔任兩屆縣議員，爭取鄉里建設，子女事業有成。

嘉縣大林鎮除表揚模範父親，另表揚陳明言、葉妙馨夫妻等四對結婚達六十年鑽石婚夫妻。