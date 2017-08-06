〈中部〉牽阿爸的手 感受溫暖和榮耀

2017-08-06

子女矇眼 找出最熟悉的一雙手

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕你有多久未曾牽起父親的手？林內鄉公所昨安排子女們矇眼透過觸摸雙手猜出父親位置，及為父親留下與兒孫「牽手」蠟手模，透過牽手感受父親雙手溫暖與辛勞，鄉長張維崢呼籲民眾能多牽起父親的手，多陪伴父母親。

父親節前夕，雲林縣政府、林內、斗六、虎尾等公所不約而同舉辦模範父親與好人好事表揚，接受表揚的模範父親們幾乎都全家總動員上台，與父親分享榮耀。

林內公所請來鹿港蠟手藝術工坊為父親製作與家人代表牽手手模，同時安排「最熟悉的一雙手」遊戲，讓父親與家人們牽手，連繫情感。

張維崢說，小時候最喜歡牽著父親的手出門，有安心的感覺，但長大後就很少再牽父親的手；當了爸爸後很喜歡牽女兒與兒子的手，但他們長大就不喜歡再牽手，多少都有些失落感，因此利用表揚大會安排讓兒女牽起父親的手，重新感受父親牽著手伴隨我們長大的溫馨回憶。

活動也安排子女們矇住雙眼，憑著觸摸雙手在四個人中猜出父親位置，多數的子女代表都在第一時間就猜中，猶豫不決的子女也在大家指點下，順利找到父親，現場笑聲不斷，有子女們在拿下眼罩瞬間激動抱住父親，氣氛溫馨。

顧子拉拔孫 2阿公獲模範父親

縣政府表揚全縣模範父親代表，林水托阿公四處打零工，照顧年邁的母親與兩名無法工作的兒子，及三名年幼孫子，雖生活清苦仍鼓勵孫子要認真讀書，工作之餘帶著么子到家扶當志工；簡豐年與妻子一起扛下照顧二名孫子的責任，他患有白化症及慢性病，仍爺代父職，每天接送孫子上下課，空閒時就在學校及衛生所擔任志工服務，鼓勵孫子熱心助人，二位阿公昨天在表揚大會見面，對照顧孫子辛苦都能體會，兩人互相打氣加油。