〈南部〉賴清德說明治水 盼名嘴有同理心

2017-08-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因海棠颱風假與治水成效，市長賴清德被外界抨擊「推卸治水責任給水利署」，他慎重回應說「我從來沒有要推卸責任給中央」，並盼望北部名嘴能夠同理心實事論事。

賴清德說，雙北首善之區，所有建設包括治水都先從北部開始，南部自陳水扁上任總統後才有「八年八百億」、馬英九總統「六年六百億」投入治水，可是北台灣多達一千五百億元治水，這幾波遭逢急降雨照樣淹水， 「我們南部感同身受」，因為知道這樣的雨下在台南也會淹，因此才盼望社會同理心，「而不是台南淹、高雄淹、屏東淹，就質疑南台灣治水經費花到哪裡去？」

賴清德說，外縣市可能不了解，特別是台北名嘴不是水利工程專家，不一定了解整個南台灣治水情形，也沒有持續追蹤，可能一時之間看到南台灣淹水就質疑錢浪費到哪裡？以這種不是關心角度批評，對南部民眾而言，實在是難以承受之重！

賴清德表示，每項重大治水工程，都由水利署主導，因為包括水文調查、規劃、設計、發包等都需專業嚴謹執行，只有少數是委由地方政府代發包執行，南市則配合溝通、徵地等任務，並以本身預算配合支流整治，中央與地方本就要共同合作才能發揮整體效益，他講清這個事情，是要讓社會大眾能夠理解，二百多億不是全交給市府，台南與中央分工合作，並沒有推卸責任之意。