〈南部〉2子過動兒 王華茂父兼母職獲自強爸爸

2017-08-05

〔記者蔡文居／台南報導〕今年榮獲自強爸爸的王華茂，父兼母職，撫養二名過動兒，而先前還要照顧失智、行動不便父母，身心俱疲，曾經脾氣火爆，與兒子衝突不斷，一度還被兒子指控家暴而告上警局，如今走過這段黑暗日子，王華茂苦盡甘來。他欣慰地說，一切付出都值得！

五十一歲的王華茂，育有二子，長子就讀土庫國小六年級，極具繪畫天分，雖兼具ADHD、亞斯伯格症和妥瑞症，不減其優良表現，甫榮獲模範生獎狀和三好兒童獎；次子就讀樹人國小四年級，在校表現也很優異。

王華茂離婚後，一人照顧兩個注意力不足過動症（ADHD）的兒子，這七、八年來，每天天一亮就是他最頭痛的時候，因為叫不醒需服藥控制症狀的兒子，等兒子起床後便開始忙碌的一天，煮飯、洗衣、打掃等所有的家事一手包辦，父兼母職，十分艱辛。

他說，過去他脾氣並不是很好，與長子衝突不斷，還一度被兒子控告家暴，鬧到警察局，加上工作、家庭兩頭燒，在徬徨無助下，甚至萌生輕生念頭，所幸在長庚醫院醫師陳錦宏、台南市特教中心老師陳雅臻及兒子學校校長等各界人士的協助及鼓勵下，才走出陰影。

王華茂現以開計程車為業，以隨時回應兒子突發狀況的需要。為照顧孩子，他一週只能工作四天半，星期三下午得載兒子就醫，星期六、日休息照顧兒子，一家人和樂融融。