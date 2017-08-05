〈南部〉廢曬鹽灘發展太陽光電兼顧生態 成大研究獲肯定

2017-08-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大水利與海洋工程學系副教授王筱雯帶領研究團隊長期投入探討環境永續發展的研究，近來政府欲以廢曬鹽灘發展太陽光電所造成與濕地生態的衝突，團隊探索出雙贏可能性的新觀點，獲得National Geographic Society （國家地理學會）肯定，成為今年Global Grants得主之一，是台灣至今少見得此榮譽的團隊。

研究團隊強調，濕地保育與開發不是對立，在生態環境可承載的情況下，該環境同時可被開發，以現今的科技、技術與工法，有機會讓地面型太陽光電場址的設置，對水患防範、生態資源等影響降到最低。

王筱雯說，像太陽能光電塔、運用鐵道上方空間發展太陽光電，是讓人不可思議的想法，研究團隊就是希望在現已預設的太陽能光電場址外，發現各種未的場址可能性。

為發展綠色能源，經濟部能源局規劃將公有閒置的廢曬鹽灘地，列為發展地面型太陽光電的場址，鎖定台南、嘉義約七百七十公頃面積閒置鹽灘，但也引發破壞濕地生態、摧毀重要野生鳥（如黑面琶鷺）棲息地的憂慮。

王筱雯帶領研究團隊近五、六年來在嘉南沿海一帶致力環境永續發展研究，並建立一套集結政府、社區、學術共同參與的研究計畫，透過在地觀察、訪談、地方座談等，與社區建立信賴關係，共同體認濕地生態保育的重要價值。

王筱雯表示，獲得Global Grants後，研究團隊將持續至少十八個月的相關影像、文字紀錄，預定明年七月提出完整報告，並提交國家地理學會，這些資料將成為國家地理雜誌及國家地理頻道的報導素材，讓國際社會看見台灣在保護生態環境與發展綠色能源之間的經驗與努力。