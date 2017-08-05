〈南部〉7廟宇代表扮月老 七夕嘉年華登場

2017-08-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○一七台南七夕愛情嘉年華昨天登場，市長賴清德客串臨演，與名主持人許效舜成最佳拍檔，邀全國民眾來探索台南限定的月老文化、體驗愛情酸甘甜！

許效舜扮第八尊月老宣傳

開幕活動很熱鬧，文化局邀請七家廟宇代表扮月老之外，今年市府首度與國片《痴情男子漢》合作，邀擔任該片監製的許效舜扮成「第八尊月老」，成為活動宣傳大使。

許效舜扮演的「痴情月老」，身上佩掛「竹筷」與「抱枕」，象徵邀請全國痴情人們來到這座月老眷顧的城市，走訪各大月老廟；他大讚台南景點、美食處處有愛的元素，在月老加持下，都能勇敢追愛、擁抱好姻緣，「大家一起愛在台南」。

賴清德也化身臨演要角，以諧音幽默接詞，祝福天下有情人「要孝順、要痴情、抱在一起，快快結婚」，引來全場意外「笑」果。

台南出身的金曲歌王謝銘祐也為開幕獻唱，暖厚嗓音為現場增添「綿綿情意」。

四大主軸活動 浪漫有趣

七夕愛情嘉年華以「愛情」及「月老」為元素，即日起至八月廿八日推出「尋月老、品城市、聽浪漫、嚐美食」四大主軸活動，規劃三檔展覽、十四條月老行旅套裝行程、三場甜甜市集、五場浪漫音樂會、廿檔月老餐點及七款月老小物等多項限定優惠方案，邀請遊客深度探索台南。

像文創PLUS台南創意中心推出的主題展覽「椅的故事」，即以文學家葉石濤用文字訴說著對於城市的愛戀為引，帶出各式椅子作品，在生活中承載情感，陪伴人們走過各種喜怒哀樂與悲歡離合。

文化局也首度與台灣觀巴協會合作，推出「月老行旅．觀巴漫遊」套裝行程，走訪觀光工廠、月老廟、街區、文化景點、品嘗台南美食、月老小物ＤＩＹ體驗。