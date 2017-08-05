〈南部〉高雄第一科大 國際發明展摘金

2017-08-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄第一科大研發團隊傳捷報！電工系教授張簡嘉壬指導學生顏嘉均、陳建佳、陳威丞、吳鎭合，以「高壓放電檢測絕緣體破洞之系統及方法」摘下俄羅斯阿基米德國際發明展金牌，未來只要利用高壓放電的技術，就能針對塑膠、橡膠等絕緣體進行破損檢測。

利用高壓放電 檢測塑膠、橡膠破損

張簡嘉壬表示，過去只有金屬製品可透過渦電流進行位置探測、破損檢查或劣化偵測，但其他非金屬製品如塑膠、橡膠、玻璃、壓克力等絕緣物體，雖然還是能利用電路系統偵測破損位置，但肉眼無法看到的細微破損則難被發現，因此他與學生共同開發出高壓放電技術，成功針對各種絕緣體的破損或是劣化進行檢測。

以輪胎為例，張簡嘉壬說，過去查看輪胎有無破損，必須先將輪胎灌飽氣後，在充滿張力的結構下，使用肥皂泡泡水才能看到有無破損，但是細小破損還是難被發現；而電纜外層包覆的絕緣體材料，也是難以被偵測到，未來有望通過高壓放電技術，經掃描能準確檢測出破損位置，且電路系統還能針對檢測出的破損位置進行標注。

此外，由張簡嘉壬指導學生陳冠傑、顏嘉均、葉日勝也以「自動斷水投藥裝置及投藥方法」，獲阿基米德國際發明展銅牌殊榮。一般來說，禽鳥類投藥前須斷水，但投藥間隔太密集或間隔太長，禽鳥易引起中毒或藥物殘留，而「自動斷水投藥裝置及投藥方法」包括有儲水裝置、儲藥裝置、飲水槽及控制裝置，就能依照不同禽鳥計算不同的投藥時間。