〈南部〉「畫療」抗癌 單親媽烏米人生轉彎

2017-08-05

患腦瘤十年 無法掌握直線

記者黃明堂／專訪

排灣族婦人烏米（漢名徐秀美）患腦瘤十年，跟「直線」絕緣，曾做裁縫、開吊車，都因掌握不到直線而沒辦法做，但她拿筆「畫療」抗癌，不再需要直線，人生也會轉彎！

台東藝文中心即日起至廿二日展出「從創傷中重生」烏米個展」，四十幅畫作，是她近兩年的新作，半抽象的意境來自人生體悟，要讓人感受她的生命張力。

拚做粗活養家 習畫體悟人生

五十一歲的烏米從業經歷相當豐富，開過吊車、娃娃車、載鐵、載板模，賣過麵、賣過粽子和魯肉飯，也當清潔工、賣過檳榔、開過麵店、裁縫，一生從事粗活，拚死拚活都在獨力養育三個女兒。

她十八歲就嫁人，八年就離婚，離婚那天還是結婚紀念日，打拚獨力撐起一個家，如今三個女兒都有穩定的職業，她也當了祖母，苦盡甘來。

烏米說，因患腦瘤，所有需要掌握直線的事，都沒辦法做了，就像裁縫，針針都要直直的往前，她沒辦法了，但是，畫畫可以彎來彎去，所以愛上畫畫。

她四十六歲習畫，只到救國團上過半年的繪畫班，就開始天馬行空的創作，作品卻綜合了野獸派、印象派、立體派及抽象派多重風格。

豐富的人生經歷，加上抗癌經歷，烏米比一般人經歷過更多磨難，原本暴躁的脾氣，在習畫過程中，逐漸平順，她醒悟到「生命會為自己找出口」，透過畫作希望大家都能感受到。