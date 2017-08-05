〈南部〉關山挑戰分時耕種 最遲「稻」收割

2017-08-05

〔記者王秀亭／關山報導〕關山鎮農會挑戰傳統耕種觀念，嘗試將一期稻作延後兩週插秧，並以禾鴨協助除草，經過一百二十天的成長，昨天上午鄰近鄉鎮學童協助收割最遲「稻」，米國學校校長彭衍芳表示，這是分時耕種、分散風險概念，會再多試幾期後評估可行性。

「想創造新的可能。」彭衍芳指出，農民依節氣插秧、收割，導致農忙期忙碌不勘，一旦遇上天災又易全面受災，米國學校旁農地因春節花海無法趕上一期稻作插秧期，幾經考量後，乾脆嘗試分時耕種的可能性，在一百二十天前種下高雄一四五號秧苗。

佔地七分的最遲「稻」，一旁就是小池塘，養了幾隻小鴨，「因為懶得除草」，便不時讓小鴨進入稻田裡幫忙除草，在縱谷稻田已全部完成二期稻作插秧，這片遲稻田終於在昨天收割。

昨天上午九時許，鄰近鄉鎮近百名學童齊聚米國學校旁，在農民的指導下，個個戴著斗笠、拿起鐮刀，彎腰割稻，不到十分鐘，已是滿頭大汗，直說農夫真的好辛苦，一碗白米原來要經過這麼辛苦的栽種過程。

彭衍芳說，老天眷顧，今年一期稻作生長期間風調雨順，未來會在多試幾期稻作，再評估分時耕種的可行性，如此一來耕作時間分開，青農就有能力協助老農耕種，不必跟傳統市場競爭，消費者更能時時吃到新鮮白米，一舉多得。

限量1500包開放預訂

首批關山最遲稻今天由學童收割後，碾製成白米，將限量一千五百包，開放民眾預訂，預購專線089-814903。