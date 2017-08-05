〈南部〉墾丁首見搭繩梯 助陸蟹爬過天堂路

2017-08-05

避免困在光滑水泥溝內

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕公路總局為避免墾丁陸蟹穿越公路到海岸釋幼遭車輛輾斃，委託清華大學教授曾晴賢協助設計陸蟹導引廊道，為了幫助陸蟹克服邊坡的光滑水泥溝，首次在墾丁地區嘗試「繩梯」，成功幫助陸蟹通過難行的天堂路，令保育人員相當振奮。

「陸蟹確實會爬繩梯。」曾晴賢表示，這項幫助生物攀爬的工法，在國外行之有年，國內在十多年前，他也曾在新竹頭前溪，用同樣方法幫毛蟹渡過攔水堰，這次首次在墾丁嘗試效果不錯，除了幫助陸蟹，小型龜類及青蛙等生物都能使用。

設在高度較深水泥涵洞旁

這座繩梯目前設計在高度較深的水泥涵洞旁，以粗麻繩從溝渠底部慢慢延伸至地面上，就像是高山鐵路一般構造，連續幾個晚上都有陸蟹成功爬上地面，不再被光滑的水泥表面困在溝渠內。

曾晴賢說，目前先在一處涵洞旁測試，但粗麻繩在潮濕泡水環境可能不夠耐久，將研究更適合的材質，並提供給公路單位在其他光滑的水泥溝渠試作。

除了「陸蟹繩梯」，為了迎接即將到來的陸蟹媽媽產卵高峰，曾晴賢與公路總局及墾管處已經完成香蕉灣路段約兩百公尺的陸蟹導引廊道；滿州陸蟹廊道涵洞內的網路攝影機，也正規劃燈光輔助，「陸蟹產卵直播」可望從黑白升級到彩色畫質。