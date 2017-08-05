〈南部〉台灣好行關子嶺到故宮南院 8月免費搭

2017-08-05

〔記者楊金城／新營報導〕「台灣好行」開通關子嶺故宮南院線的新路線，昨天從新營客運總站啟動，開放遊客在八月免費試乘，暢遊西拉雅白河關子嶺、嘉義故宮南院，每週五、六、日、一及國定假日行駛，一天來回各四班次，交通券、電子觀光套票同步開賣，讓遊客一卡在手，怎麼玩都划算。

昨天上午九點半，台灣好行關故線從新營客運總站發出第一班車，西拉雅國家風景區管理處長張隆城、市議長賴美惠、新營客運董事長陳祈瑞等人主持啟動開行，賴美惠說，第一班車客滿，希望未來開紅盤，班班客滿，盼關故線帶動後壁無米樂菁寮農村、土溝藝術農村、關子嶺溫泉的觀光發展。

串連高鐵嘉義站、台鐵站

張隆城表示，關故線的開行，銜接兩大世界級景點，串連高鐵嘉義站、台鐵站、客運站，便利旅客搭乘旅遊，達成好行交通無縫接軌。

為慶賀關故線上線，鼓勵民眾搭乘體驗，八月開行首月開放免費試乘好行公車，週六去程班車（後壁—關子嶺路段）車內還特別安排音樂表演，讓旅客感受濃厚觀光藝文氣息。

台灣好行關故線在每週五、六、日、一及國定假日行駛，新營客運總站出發去程四班、關子嶺回程四班，沿途停靠後壁火車站、嘉義南靖火車站、高鐵嘉義站、故宮南院、白河轉運站、白河水庫、關子嶺寶泉橋等。

為方便自由行旅客搭乘使用，關故線套票也同步上市，分為交通券和觀光套票兩種，交通券有一百元一日券、二百元二日券，可當日無限次搭車使用。

觀光套票則為電子票卡使用，有「湯泉享樂遊」套票，含關故線一日券、故宮南院門票、關子嶺統茂飯店溫泉券及下午茶、西拉雅文創商品抵用券及一卡通票卡，優惠價五百廿元；另有七九九元的「藝文輕旅行」套票、二八九九元的「好時光二日遊」套票。