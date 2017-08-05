〈南部〉普查出爐 大林蒲居民9成支持遷村

2017-08-05

86％選擇一坪換一坪方案

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府歷時三個月，完成大林蒲地區遷村意願普查，昨天公布結果，近九成居民支持遷村，八十六％選擇一坪換一坪方案，接下來將進入遷村籌備階段。

市長向閣揆報告 獲中央支持

高雄市長陳菊前天親自向行政院長林全專案報告普查結果，感謝中央對大林蒲遷村一坪換一坪方案的支持。

大林蒲被近六百家石化和鋼鐵廠、八百支煙囪包圍，長久飽受污染之苦。高市府於一○○年、一○五年進行兩次電話民調，已有七、八成居民贊成遷村。去年十一月十九日，林全親臨大林蒲傾聽民意，承諾居民如有高度遷村共識，將支持高市府提出的規劃方案。

高市府因此展開大規模遷村民意調查，以去年十二月三十一日前設籍當地、且年滿二十歲的居民為調查對象，是國內首次普查式的遷村民意調查。

市府透過里幹事及訪員逐戶拜訪，三個月內完成一五三五○人、一○七七九戶調查。人數受訪率及家戶受訪率，分別達九十七．八一％、九十八．○四％，普查達成率可說接近百分百。

受訪居民中，贊成遷村比率高達八十九．○四％，其中年長者不贊成率相對較高。

此外，設籍且有房地所有權者，選擇土地方案（建地一坪換一坪）最多，比率達八十六．四％，其次是房屋方案九．二六％、現金方案四．三四％。

調查結果反映，政府須達成多數居民要求的建地一坪換一坪，且有足夠費用可蓋回原房型的遷村原則，方能順利推動遷村。

高雄市副市長史哲表示，意願調查完成後，接下來將進入遷村籌備階段，由居民籌組遷村籌備會，舉辦公聽會，市府並預計以半年時間，完成地上物普查，以瞭解每個家戶的房地權利狀況。

史哲強調，遷村籌備階段未設時間表，完成後才會進入最後一個階段–遷村安置，粗估遷村的現金支出約三、四百億元。

高市府已將普查結果撰寫為「大林蒲、鳳鼻頭沿海六里遷村意願普查報告書」，並製作簡報，公布在大林蒲官網，歡迎民眾閱覽（網址：http://dalinpu.kcg.gov.tw/）。