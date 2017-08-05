〈南部〉畜牧糞尿做肥料 台東5業者通過申請

2017-08-05

〔記者王秀亭／台東報導〕畜牧糞尿變成友善農田的肥料！

每年可減少排放八千多公噸廢水

台東縣環保局從去年底輔導縣內養豬戶，進行糞尿沼渣沼液農地肥分再利用，經農業主管機關審查，縣內瑞祥、瑞清、東昱、台富及永清祥等五家牧場通過申請，成為縣內第一批通過的業者，環保局表示，五家業者每年可減少排放八千四百一十七公噸廢水至河川，第一年預計有十二公頃農地受惠。

縣環保局指出，畜牧業糞尿在國外被視為肥料不是廢水，由於今年起畜牧業開徵水污染防治費，環保署同步推動畜牧糞尿沼渣沼液做為農地肥分，糞尿只要經過厭氧發酵，靜置十天以上，所產生的沼渣沼液便可成為農用肥料，縣內首批申請者皆為關山養豬戶。

通過申請的瑞祥牧場表示，畜牧糞尿在早期農業社會本來就是肥料之一，但易有臭味，如今可以再回歸農業，經過厭氧發酵，臭味大幅消失，是個好政策，畜牧業當然配合，只是多數農民還不清楚這項政策，加上縱谷地區二期稻作插秧期已過，尚未正式使用在稻田上，只要農民有需求，就會配合提供。

永清祥牧場也認為畜牧糞尿沼渣沼液對農地有利，也有相關農業使用規範及用量、施肥時間，只是鎮上農民尚不知道或了解，仍待相關單位協助宣傳推動，目前合作農田以自家農田為主，盼有成效後，可以吸引更多農民加入。

環保局指出，五家畜牧業者每年可減少排放八千四百一十七公噸廢水至河川，透過槽車共可施灌約十二公頃農地，施灌作物均為水稻，農民可因此減少購買五百一十六包台肥五號化學肥料，一年相當於節省了十七萬元的肥料費用，對環境、畜牧業者、農民都是利多局面。