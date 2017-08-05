〈南部〉海棠重創港口溪災情慘 民代籲治水

2017-08-05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海棠颱風的豪雨造成屏東恆春半島不少淹水災情，位在山區的滿州鄉，因為港口溪暴漲溢流，造成不少火龍果田重創，滿州鄉代會主席莊期文大嘆「滿州簡直次等公民」，雖然官員沒有勘災，也別忘記幫忙治水工程。

海棠颱風在上月三十日晚間至三十一日凌晨的大雨，在氣象局佳樂水、貓鼻頭等測站都超過四百毫米雨量，不僅造成下游恆春地區多處積水，滿州下滿州路段、港口路段，到處都有土石滑落及路面淹水，港口溪暴漲漫流更造成嚴重農損。

農田遭滅頂 至今無法恢復耕作

其中最慘烈的，莫過於位在港口溪畔的港口村，在海棠颱風狂風暴雨中，當晚就出現民宅淹水災情，港口溪兩側的農田及火龍果田慘遭滅頂，大水退去後，土石及漂流木的衝擊，田地幾乎成為一片廢墟，至今仍無法全面恢復耕作。

「我們鄉選票少，總統、縣長都沒來關心，可以理解。」滿州鄉代會主席莊期文口氣很酸，他說，風災後滿州宛如孤兒，雖然沒有居民受傷，但財產因水患損失慘重。

莊期文提到，港口溪流中段的便橋過低、涵洞過小，遭山洪大水沖刷的土石及雜木阻塞，問題不是今年才發生，希望中央持續整治港口溪保障周邊居民的生計。

滿州鄉公所指出，港口溪暴漲問題非一日之寒，除了呼籲民眾避免在河床周邊栽種作物，協助整治港口溪流域，也希望中央協助規劃導引從山上而下的爆量雨水，以因應劇烈變化的超大洪水量。