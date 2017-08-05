〈台北都會〉放低姿態 柯：找時間跟洪耀福請教

2017-08-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期不斷砲打中央，在中國上海大談「兩岸一家親」、「命運共同體」等論述，民進黨秘書長洪耀福直言，地方基層對柯意見很多，要柯嚴肅面對。柯文哲昨受訪放低姿態表示，自己在政治上還是新人，有些政治眉角不太會拿捏，會再找時間跟洪耀福「請教一下」。

柯昨受訪仍堅持「看到不對就要講」，反指他們（民進黨）想太多，他只是看到不對舉手，「很明顯不對的，難道我們不講話嗎？」不過罵歸罵，「民進黨還是最重要的盟友」。

民進黨北市議員阮昭雄批評，看到不對的事情當然要講，但例如北車聯合防災中心，「為什麼在馬政府時期不講，難道當時是對的事情嗎？」民進黨態度很明確，跟柯合作是選項之一，但不是唯一選項。北市黨部主委黃承國坦言，柯與民進黨支持者的關係，「確實可說是降到冰點。」

外傳柯文哲連槓中央，目的之一是為爭取藍營支持。國民黨北市議員戴錫欽表示，現在選民都很聰明，分辨得出是不是為市民著想。他直言柯文哲到現在還說自己是新人，「根本推託，以前還需要『戳戳妹』，現在已經很嫻熟於政治操作。」

另一方面，日前傳出國民黨有意循上屆柯Ｐ模式，推舉無黨派色彩人選，目前鎖定知名主持人謝震武。柯文哲昨笑諷，不管是民進黨還是國民黨，候選人每天都不一樣，「台灣政壇已經快輪一圈了」，所以老話一句，把每天該做的事情做好就好，想太多沒有用。