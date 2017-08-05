〈台北都會〉汽車誤闖 北門廣場才開幕就破相

2017-08-05

工務局：損失10萬將求償

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北門廣場前天才由市長柯文哲主持啟用典禮風光亮相，不到一天卻傳出多面地磚爆裂。經查為一名年輕駕駛，深夜開車衝入廣場，一路從中華路至延平南路段，都壓在廣場鋪面上行駛，共造成十一面石材地磚破損，駕駛供稱因對新路型不熟且夜間燈光灰暗，才會誤闖。北市工務局認為是個人因素造成，初估損失金額達十萬元，將全額向民眾求償。

中正一分局指出，肇事者是年僅二十二歲的李姓男駕駛，八月三日夜間十一時半，開白色國產車從萬華要往台北車站方向，行駛在忠孝西路上，卻直接由忠孝西路西往東方向，開上沒有遮蔽物的北門廣場，直到博愛路上的北門郵局才停下，所幸李姓駕駛未受傷，只有車頭保險桿受損。

李姓駕駛事後向警方供稱，因為對周邊路型不熟加上燈光昏暗，沒注意到路幅縮減，才會開上廣場，並非有意，願意賠償損失。

記者昨實地走訪發現，忠孝西路路幅未縮減，但因北門廣場設計緣故，從中華路至延平南路段有路型幅度，而北門廣場受損處，除中華路右轉忠孝西路側鋪面有些微凹陷外，破損最嚴重的地方，就在於北門本體兩側的階梯處，計有十一面地磚破損。

新工處：新路型簡單 非設計不良

新建工程處表示，北門路型雖然七月初才正式完工，事發路口在五月就開放，這也是新路型完成以來，第一次有意外發生，但新路型其實是將岔路口減少，讓路型變簡單，因此認為並非路型設計不良，而是肇事駕駛本身有問題。

公園處：開放空間 不會加裝柵欄

公園處則表示，廣場是開放空間，忠孝西路的交通標線劃設清楚，不會因為偶發事件就加裝柵欄，廠商福清營造昨已啟動修復，初估損失金額大約十萬元，會全額向肇事駕駛求償。