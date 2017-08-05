〈台北都會〉教師解聘案撤銷公文等10個月 蕭曉玲批柯說謊

2017-08-05

柯：拖太久要檢討

〔記者周彥妤／台北報導〕前台北市中山國中音樂老師蕭曉玲遭解聘案，台北市長柯文哲去年九月同意撤銷處分，但蕭與其聲援者昨於北市府大門召開記者會指出，至今仍未收到撤銷公文，重批柯「沽名釣譽」。教育局副局長洪哲義坦言，從未實質撤銷原核准解聘函，九月將召開評議委員會審議此案；柯文哲接受媒體聯訪回應，「拖太久要檢討」。

蕭曉玲因反對前台北市長郝龍斌「一綱一本政策」，二○○八年被解聘，該案爭議多時。柯文哲就任台北市長後，案情大逆轉，決議撤銷解聘處分，北市府於去年九月廿一日發布新聞稿，宣稱撤銷原核准解聘函，但歷經十個月，蕭未收到撤銷的公文。

蕭曉玲表示，柯同意撤銷解聘處分，不僅有白紙黑字公文簽呈，更曾對外發布新聞稿，博得轉型正義的美名，但至今撤銷公文毫無下文；她痛批柯是「說謊大師」，說一套做一套，「沽名釣譽到了極點」。

聲援作家馮光遠說，蕭案明明容易處理，卻因顧慮保守教育團體選票，遲遲不敢有任何作為，更批柯「沒有核心價值，不能有太高期待」，當初收割白色力量，才能當選。

抗議者欲進市府 警阻擋

蕭曉玲等人稱要到市府內尋找撤銷公文，遭警方阻擋在外，雙方發生口角。隨後，洪哲義出面說明，蕭的解聘處分尚未撤銷，市長核准撤銷解聘的簽呈是遭外洩的非正式發函文件，僅供內部參考，且簽呈程序未完成，不具效力。

洪說，今年二、三月評議委員任期屆滿，新任委員甫上任，預計九月召開評議委員會，將對是否撤銷解聘作成決議，「這個案子不是看一、兩次就可以了解」，行政程序力求按部就班，避免任何瑕疵。

柯文哲昨受訪時表示，「我要很誠實說沒辦法每件事都注意」，他說有問教育局「怎麼會拖這麼久」？教育局回監察院兩次來函都不一樣，還有地檢署來文，幾乎每天都在處理法律文件，他自己外科醫生出身，公文往返曠日廢時的緩慢步調，也是花了一陣子時間才適應。