〈台北都會〉樹林鹿角溪魚群暴斃 環局抓到禍首

2017-08-05

營建工地偷排廢水所致

〔記者翁聿煌／新北報導〕樹林鹿角溪發生魚群大量死亡事件，環保局昨循線查獲禍首為上游「千瑞營造公司」所屬營建工地排放強鹼混凝土廢水，除將依檢測結果從重處分，最高可處三百萬元罰款，工地黃姓負責人承認疏失，並願配合負責清理鹿角溪魚屍及相關作業淤泥，防止污染繼續擴散。

最高可處300萬元罰款

環保局循環資源科科長孫忠偉表示，稽查員日前據報趕至現場，估算魚群死亡數量約兩百餘隻，研判魚隻死亡時間不超過一天，以科學儀器及快篩檢測，顯示現場水域並無特殊重金屬反應，環境中的化學需氧量及溶氧也無異常，但酸鹼值明顯偏高、高達九．四，初步判定魚群可能是受到突發性水質酸鹼異常變化導致死亡。

環保局除採集魚體送動保處檢驗，並派人從鹿角溪的上游、中游及下游地毯式搜索魚群死亡範圍與可能污染來源，出動空拍機俯瞰監視，透過資訊交叉比對分析，稽查人員依經驗研判，有可能是受到來自鹿角溪上游營建工地的混凝土廢水影響。

經沿水系上游查獲千瑞營造公司所屬營建工地，廠內地面佈滿混凝土廢水，經檢測其pH值竟高達十一．六，連工區周邊排水路的pH值也高達十至十一，稽查人員比對相關廢水排放跡證後，確認下游污染源來自該工地，依水污染防治法規定告發，並採集排放廢水送驗，後續將依檢測結果從重處分。