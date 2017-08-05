〈台北都會〉貢寮海洋音樂祭登場 萬人同歡

2017-08-05

〔記者林欣漢／新北報導〕年度盛事「貢寮國際海洋音樂祭」昨起一連三天開唱，首日邀獨立樂團兩兩同台互尬，並由海祭第一屆就參與演出的四分衛、糯米糰擔綱壓軸，吸引上萬人潮聚集，現場尖叫聲不斷。另外，警方出動四百多名警力維護交通治安，還有十多隻緝毒犬，負責毒品查緝重任。

首日由四分衛、糯米糰壓軸

貢寮海洋音樂祭今年邁入第十七年，原訂上週登場，受尼莎颱風影響順延一週，從昨天起持續至六日止。

昨下午開始，穿著清涼的民眾陸續現身福隆沙灘，女遊客紛紛換上比基尼，與太陽比辣，猛男也秀出健美身材，許多攤位更找來辣妹助陣，養眼程度直上百分百。

比基尼辣妹、猛男 超吸睛

下午四點起，由第十六回評審團大獎得主The Roadside Inn揭開序幕，首日主題「團團轉」戰鬥舞台，安排八組樂團輪番上陣，使出渾身解數互尬競演，讓民眾大飽耳福。擔綱壓軸的四分衛、糯米糰登場，雙方互CUE並帶來「青春小鳥」、「巴黎草莓」等膾炙人口的曲目，更掀起整晚高潮，為第一天畫下完美句點。

黃姓樂迷表示，四分衛及糯米糰都曾差點散團，能與他們在海祭相會，有緣份及意義。今天的海洋獨立音樂大賞，最終十強團體爭奪冠軍寶座，台灣樂團「大象體操」與香港代表「雞蛋蒸肉餅」將進行台港ＰＫ，由「脫拉庫」壓軸演出。

最後一天由「騷包樂團」開場，並集結老、中、青三代十七名吉他手同台，最後由陳綺貞壓軸開唱。今天（五日）藝人辜莞允、明天（六日）藝人雞排妹也會參加海祭淨灘活動，宣導資源回收。主辦單位提醒民眾多利用火車等大眾運輸工具，並注意防曬。