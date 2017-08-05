〈台北都會〉基隆輕軌接南港車站 中央、北市府達初步共識

2017-08-05

〔記者沈佩瑤、俞肇福／綜合報導〕柯市府日前為「基隆輕軌」槓上交通部，台北市長柯文哲昨稍早受訪時再次強調，自己不贊成兩階段預算，要求一次搞定，基隆市長林右昌也表示贊同。林右昌昨邀集台北市、交通部會商，交通部鐵工局在會中提出兩方案，並初步達成路線端點站延伸至基隆西岸會展旅運智慧大樓與南港車站，做為共同努力目標。

柯文哲上午出席活動後受訪時直言，「他們（交通部）本來說基隆輕軌先到南港展覽館站，等第二期預算再延伸至南港車站」，這擺明就是要追加預算，他不同意，要求一次搞定，因基隆輕軌跟基隆市最有關係，所以由基隆市長林右昌擔任平台。

而林右昌在下午邀集台北市副市長林欽榮、交通部次長范植谷會商。林指出，柯文哲希望預算能夠一次編列，他的想法一致，希望計畫一次定案，至於預算部分，本來就是滾動式檢討，這不是問題。

平面或地下 鐵工局提兩案

北市捷運局主秘王偉說，鐵工局昨提兩個方案，一是從南港展覽館旁的南汐公園開始，以輕軌列車沿著市民大道，延續到南港車站，或從南港展覽館站旁的南港路，地下化到南港車站旁的南興公園。

鐵工局主秘溫代欣則說，會中主要針對台北跟基隆之間，城市的關係和未來發展，確立基隆輕軌應該是個正確方向，兩個方案都沒有很細的討論，平面或地下化一直都在研究的思考範圍內，八月底會提出進一步分析，並再次召開協商會議。

技術、預算等議題 月底討論

至於工程技術、預算期程、車站型式及交通整合等議題，林右昌表示，八月底三方會召開工作會議，進一步討論，儘快達成共識。至於是否能在二○二二年如期完工？林右昌說：「我覺得現在已經不是那麼重要」，他認為如果政策上能一次確定起訖站，相關效益改變，當然預算和期程也會跟著改變。