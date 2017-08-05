〈台北都會〉房東繳稅多過減稅 專家不看好

2017-08-05

〔記者黃建豪／台北報導〕包租代管政策下月就要在台北市上路，住展雜誌企研室經理何世昌卻看衰，他表示包租代管在外縣市或蛋白區或許會成功，但在北市不太可能，原因在於北市有太多躲避繳稅的房東，若接受包租代管，減免稅額頂多六千元，卻得將繳納租金的收益透明化，房東恐因此不願釋出空屋。

何世昌直言，房東加入包租代管，就算房屋稅、地價稅適用一．二％的自用住宅稅率，一個月可減免的稅額頂多六千元左右，但台北市隨便一間套房的租金就不只六千元，不少當包租公的房東一直以來都躲著不繳稅，哪個房東這麼笨，會為了六千元的減免，特別跳出來納稅。

他還說，包租代管設定一萬八千元的租金上限，但這個上限太高，對於真正需要包租代管的弱勢租屋族群來說，相較於市價並沒有便宜多少。

何世昌建議，包租代管在北市若要成功，除非實施租稅普查，讓房東將繳稅視為義務，否則北市一層老公寓隨便切個兩、三間，房東一個月租金收入就有兩到三萬元，相較之下，包租代管的誘因還是不夠。

都市發展局專員吳名秋表示，房東有出租是事實，不繳稅就是不合法，包租代管推動後，稅率減免已經納入修法，蘿蔔、棒子各有功能，就看房東認為怎樣比較好，自住稅率一．二％是很大的優惠，相信誘因不是沒有，能產生多大作用，就看政策上路後市場如何反應。