〈台北都會〉北市包租代管招商 平台最快9月上線

2017-08-05

中央補助逾6億 2200戶受惠

〔記者黃建豪／台北報導〕解決台北市三萬五千戶空屋，中央拋出包租代管政策，找專業廠商幫忙管理，誘使房東釋出空屋，讓無殼蝸牛族承租。台北市政府獲得營建署二千兩百戶包租代管計畫補助，款項高達六億多元，昨起公開徵選廠商，若招商順利，預計九月初包管代管平台正式上線。崔媽媽基金會憂心，若未妥善宣傳，沒房東配合釋出空屋，恐怕白費資源。

包租代管的機制，由中央補助、地方政府徵選租賃專業者，包括NGO團體及租賃業者，找到持有空屋的房東釋出空屋招租，由租賃專業者代替房東與房客接觸，亦即作為「二房東」，在房東、房客與政府之間，擔任中間協調角色。

房東可減稅 房客有租金補貼

若房東願釋出空屋，可享綜所稅減免優惠、適用自住稅率空屋修繕補助，房客可獲租金補貼，房屋租金上限一萬八千元，租賃專業者則收取服務費、代管費及開發費。

都市發展局表示，北市今年原定試辦一百戶包租代管，並在六月上線，後來配合中央計畫，改向內政部申請，中央今年預定推動一萬戶包租代管，北市分配到兩千兩百戶名額，補助款達六億三九六三萬元。

都發局說，該計畫至少要執行三年，提供租賃專業者的服務費、開發費，及房東、房客的補貼，都會從該筆款項中支出，北市府也加碼每戶五萬元的房屋修繕補助款，吸引空屋持有者當包租代管房東。

依都發局規劃，包租代管昨起至八月二十八日公開徵選廠商，最少一家、上限五家，崔媽媽、中信房屋、東森房屋、兆基管理顧問公司及幸福久久窩等團體已提出申請，若月底招標順利，最快九月初包租代管平台上線，九月中旬公告受理房東及房客登記申請。

崔媽媽基金會社會事業處長張艾琳表示，北市房價太高、房市又低迷，屋主寧願讓房屋閒置，或怕處理房客、不會面對弱勢租屋族群等問題，而不願將空屋出租，包租代管的好處就在於提供誘因外，也幫房東省下麻煩，對房客有更多租屋選擇，背後還有政府可保證租屋權益。

崔媽媽憂心 宣傳不足做白工

但張艾琳指出，政府常有很好的資源、補貼，卻因宣傳不足、民眾不知道而事倍功半，所以包租代管要多一點曝光、多點行銷，才能找到潛在房東。都發局住宅科專員吳名秋表示，會盡力跟捷運公司爭取公益廣告版面，並透過印製票卡夾、面紙等宣傳品加強曝光。