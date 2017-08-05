〈台北都會〉基隆輕軌案 目標延伸南港車站、西岸碼頭

2017-08-05

基市、北市和交通部進行協商

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市昨天與交通部、台北市政府商討基隆輕軌案，基隆市長林右昌表示，基隆輕軌案將以延伸南港車站與基隆西岸會展旅運智慧大樓（西岸碼頭），作為共同努力目標；對於台北市長柯文哲希望預算能夠一次編列，林右昌則說他跟柯文哲想法比較一致，計畫一次定案，至於預算部分，本來就是滾動式檢討，這不是問題。

基市議長批4年完工 肯定跳票

基隆市議長宋瑋莉則批評林右昌跳票，宋瑋莉指出，不僅原先所宣示四年完工通車肯定跳票，而預算也可能大幅增加，宋瑋莉質疑這麼一條不知所以的輕軌究竟要浪費多少時間？要浪費多少公帑？國立海洋大學教授謝立功則批林右昌對於「輕軌建設」的內容，真的是初一十五不一樣，天天變變變。

為了基隆輕軌，台北市長柯文哲槓上交通部，基隆市長林右昌邀交通部次長范植谷、台北市副市長林欽榮昨天到基隆市協商。

林右昌表示，交通部或鐵工局過去也不是堅持要把端點設在南港展覽館，基隆輕軌有區域發展和國家產業發展的政策高度，基隆港西四、五、六碼頭，明年起將規劃興建基隆西岸會展旅運智慧大樓，基隆輕軌案起訖車站以延伸南港車站與基隆西岸會展旅運智慧大樓為目標。

林右昌希望儘快達成共識

至於工程技術、預算期程、車站型式及交通整合等議題，林右昌說，八月底三方會召開工作會議，進一步討論，盼儘快達成共識。

媒體追問基隆輕軌二○二二年是否能如期完工？林右昌說「我覺得現在已經不是那麼重要」，輕軌本來就規劃要延伸，但第一階段從南港展覽館到基隆火車站，不過現在加入新的因素，他認為如果政策上能一次確定起訖站，相關效益改變，當然預算和期程也會跟著改變。