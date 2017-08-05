〈北部〉父罹癌接家業 名校生變養蜂達人

2017-08-05

黃俊彥 引進製蜜機械化

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市養蜂產銷班長黃俊彥，是交大電子研究所畢業高材生，因養蜂父親罹癌，八年前返鄉接下家業，從此踏入養蜂業，他勇於嘗試，引進製蜜機械化提升產量，降低人事成本，研究如何改善蜂蜜品質，摘下今年全國國產蜂蜜品質評鑑特等獎。

宜蘭市養蜂產銷班有十名班員，年產值超過千萬元，三十三歲的黃俊彥，雖是半路出師，靠著自身努力，加上自家長年累積的養蜂經驗，年紀輕輕就晉升為養蜂達人，出身名校的他，原本可到科技業任職，但當兵期間，養蜂的父親被診斷出罹患甲狀腺癌，退伍後繼承衣缽。

養蜂要投入大量勞力，對過去長期坐在冷氣房讀書的黃俊彥是一大挑戰，身上也常被蜜蜂螫出大小傷口，看到自家養蜂場付出大量人力，蜂蜜產量卻不高，加上勞力成本激增，又找不到工人，便上網查詢國外養蜂資訊，汲取歐美經驗，打算推動製蜜機械化，一度遭到曾獲神農獎父親極力反對。

品質評鑑 獲全國特等獎

黃俊彥堅持自身想法，把傳統人工製蜜改為機械化流程，省下不少人力，逐漸做出成績，獲得父親認同，他的努力也得到同業肯定，獲選產銷班長並得到全國國產蜂蜜品質評鑑特等獎。

黃俊彥說，製蜜機械化後，養蜂產業變得輕鬆，更能吸引年輕人投入，其他的農業如果也能機械化，有生產SOP，應可紓緩農村缺工的問題。

黃俊彥表示，近幾年來，因氣候變遷及環境生態遭破壞，蜜蜂產蜜效能每下愈況，蜜蜂是環境良窳重要指標，做好環保才能讓養蜂產業永續經營。