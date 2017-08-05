〈北部〉解決陽台積水 2國中生想出好點子

2017-08-05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭多雨多颱風，陽台容易積水，羅東鎮國華國中學生從日常生活獲取靈感，設計「虹吸原理之排水裝置」，參加日本IEYI世界青少年發明展比賽摘下金獎。

IEYI世界青少年發明展比賽七月二十九到八月一日在名古屋舉辦，分成六個類組，有十四國一百二十九件作品參賽，國華國中學生陳紀蓁、蕭佩姍的「虹吸原理之排水裝置」，在尼莎颱風登陸台灣當天宣布得獎。

作品發想自宜蘭夏季颱風頻繁，冬季陰雨綿綿，陽台常積水，排水孔若被樹葉堵塞，水便流入室內，盼用這項排水裝置未雨綢繆，裝置上方有集水口，內部配置浮球、集水盒，安裝在陽台外圍牆面收集雨水，集水盒達到一定水量，透過「白努力原理」、「虹吸原理」，把地板積水吸起來排出，可改善陽台淹水情形。

陳紀蓁說，她們利用課餘時間設計，完成後多次修正，花了一年多才大功告成，裝置不用插電，省下很多電費，掛在陽台不占空間，兼具節能、環保及安全性；指導老師陳榮政稱讚兩人堅持到底不放棄，終於在國際賽發光發熱。

IEYI世界青少年發明展比賽作品，與各國選手生活環境有密切關聯，農業為主的菲律賓、泰國、馬來西亞等國創作，多和農業有關，台灣、日本、香港等地，偏向高齡、身障需求、生活上運用。

國華國中除了陳紀蓁、蕭佩姍在災害應變類組得金牌，翁婕芸以「驚奇的畫線器」在運動育樂類組拿下銅牌，國華另在第五十七屆全國科展，取得兩金一銅、學校團體組第一名，均創下校史最佳成績，讓校長陳國章及全校師生引以為榮。