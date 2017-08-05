〈北部〉少年兄弟檔飆創意 日發明賽奪金

2017-08-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣蕭嘉葳及蕭嘉宏兄弟檔，七月代表台灣遠赴日本名古屋參加「二○一七IEYI世界青少年發明展」，依駕駛踩煞車力道、急煞狀況，設計出可分段顯示的「全自動智慧節能煞車燈」，順利擊退各國選手，勇奪金牌殊榮。

蕭嘉葳、蕭嘉宏 從小埋首零件堆

分別就讀花崗國中及海星國小的蕭嘉葳及蕭嘉宏，因爸爸蕭智仁從事五金百貨業，兄弟二人從小就愛埋首在零件物品堆中，二○一五年二月發明的「智慧節能停車場」一鳴驚人，提供停車場即時得知車位使用情形的「光敏模組」，讓他們獲得世界青少年發明展台灣區選拔賽銀獎。

今年初蕭嘉葳、蕭嘉宏和爸爸蕭智仁，又因發現「開車上路時，當前方車輛突然煞車，位居後方駕駛難以判別前方駕駛人是「習慣一路踩煞車？還是因緊急事故而剎車？」為由，依踩煞車力道、急煞狀況，設計出分段顯示「全自動智慧節能煞車燈」，七月赴日參賽勇奪世界青少年發明展金牌。

發明智慧煞車燈 父子感動相擁而泣

蕭智仁說，這套系統共分多段顯示，能讓後方駕駛清楚判斷前方車輛是因單純輕踩煞車，還是發生事故而急煞，若駕駛人遭遇重大事故，主要煞車燈失靈後，獨立供電的「全自動智慧節能煞車燈」系統，還是能夠亮起煞車燈警示，避免後方車輛追撞。

「有笑有淚！」他強調，父子聯手發明過程激盪不少火花，孩子有創意但缺乏經驗，他則有經驗卻在創意上不及孩子，雙方多次為了組裝零件發生摩擦，在各持己見、互不退讓下，就是不斷實驗嘗試，直到成功那一刻，三人感動到相擁而泣，不僅讓彼此感情更加濃厚，也讓自己看見孩子獨當一面的成長。

花崗國中校長李恩銘說，繼去年在中國哈爾濱摘下發明獎銅牌後，今年又在日本名古屋順利奪金，謝謝師生、家長願意投入參賽分工，一起構思到付諸行動，並努力練習英文表達、海報製作，為台灣爭光。