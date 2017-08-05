〈北部〉柯P催票 世大運聖火到新竹

2017-08-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北世大運聖火傳遞，昨天下午來到新竹縣，台北市長柯文哲親自領軍，率同代表台北的火炬手、新竹人林詩嘉，回到故鄉交接聖火，將象徵愛與和平的火炬交給新竹縣副縣長楊文科，別具意義。

柯文哲致詞時說，世大運比賽場館除台北市外，還分布新竹縣、市等四個縣市，感謝四縣市的支持，也邀請新竹鄉親一起來參與十九日到三十日世大運開、閉幕與賽會活動，他說「不只是口頭支持，拜託大家買票進場觀賽，所費不多，拜託！」

聖火交接儀式昨天下午兩點，在新竹縣橫山鄉內灣老街的好神文創館舉行，林詩嘉高舉火炬進場後，柯文哲將火炬引燃聖火交給楊文科，楊再交秘書長蔡榮光。

接著，聖火傳遞給火炬手張珈鳳、張洧綝、陳信夫及陳享宣，這四名健將都是新竹縣頂尖運動員。一行人從內灣好神文創館，跑到內灣火車站、內灣橋頭，最後又回到好神文創館。

柯文哲表示，台北世大運聖火傳遞依「LOVE」路線，在L、O、V三條路線傳遞完畢後，昨天起展開最後一條北台灣E路線的傳遞，他是新竹人，所以親自出席；林詩嘉也是新竹人，為二○一五年光州世大運女子團體反曲弓金牌得主，也是二○一六年里約奧運女子射箭團體銅牌得主，為新竹之光，所以邀請她回到故鄉代表台北市交接聖火。