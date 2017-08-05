〈北部〉上山路斷 南庄柿農賣命走危橋

2017-08-05

公所︰報請苗縣府協助

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東河村鹿場一帶部落產業道路，受五月暴雨及日前雙颱侵襲，多處因落石阻斷，但目前時值甜柿套袋期，部落居民為了山區經濟農作，只得涉險行走扭曲變形、基座走位已封閉多年的石門吊橋出入。居民盼產業道路能即早搶通；鄉公所表示，公所編列災害復救預算已用罄，已報請苗縣府協助。

南庄鄉甜柿產地集中在高山的鹿場、鹿湖與鹿山部落，栽種面積約八十公頃，是在地部落居民仰賴的經濟作物，也是鄉內重要的農產之一；但通往產區的產業道路，受五月連續暴雨及日前尼莎、海棠颱風侵襲，多處落石，阻斷通行。

東河村廿三鄰鄰長胡定榮說，產業道路被大量落石覆蓋，阻斷居民上山進出，已向鄉公所反映，但遲遲不見處理。尤其現在時值甜柿套袋期，居民為了山上農作，只好涉險通行石門吊橋。

但石門吊橋於多年前，早已因風災受損，一側的基座滑移，使得吊橋橋身「歪七扭八」，吊橋下方就是深達卅公尺的溪谷，行走等同賣命，胡定榮嘆，雨後烈日當空，甜柿易裂，需加緊防範，「總不能讓作物爛掉呀！」

鄉長賴盛為表示，山區道路遇雨即易發生坍方落石，公所已復救多次，但屢清屢坍；公所今年編列一百五十萬元的災害復救預算，單東河村已支出一百九十多萬元，還請鄉代會先行墊付，對於鹿場一帶產業道路，公所已報請苗縣府協助，會儘速搶通。