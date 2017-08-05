〈北部〉北埔公學校百年宿舍 規劃龍瑛宗文學館

2017-08-05

歷史建築 爭經費再利用

〔記者廖雪茹／北埔報導〕隱身在新竹縣北埔老街中的北埔公學校（北埔國小前身）宿舍，為一棟日式雙併木造建築，擁有百年歷史，但因年久失修殘破不堪；縣府文化局公告登錄為為歷史建築，並將爭取客委會金援儘快辦理調查及修復再利用，日後規劃為龍瑛宗文學館。

龍瑛宗的孫女，現任龍瑛宗文學藝術教育基金會執行長劉抒苑說，為成立龍瑛宗文學館，他的父親劉知甫和基金會多年尋覓苦無適宜地點，感謝客委會與縣府的支持，希望藉此延伸祖父對台灣本土文學的影響，讓更多人認識出生北埔客庄的龍瑛宗。

新竹縣文化局表示，位在北埔鄉長興街上、北埔國小側門旁的北埔公學校日式宿舍，建於一九一六年，見證台灣殖民時期建築史， 日式雙併木造的形貌、格局具獨特性。

因年久失修，文化局主動提出登錄歷史建築，目前已收回北埔國小管理，但建物因缺乏維護，逐漸傾頹，亟需及早進行調查及修復。

龍瑛宗 北埔公學校校友

新竹縣文化局長張宜真說，已故的知名文學家龍瑛宗，一九一九年進入北埔公學校就讀，此時宿舍已興建完成；縣長邱鏡淳日前向前往現勘的客委會主委李永得，爭取修復再利用，做為龍瑛宗文學館，推廣客家文化與龍瑛宗文學。

為日治末期代表性作家

龍瑛宗本名劉榮宗（一九一一年～一九九九年）， 一九三七年以處女作「植有木瓜樹的小鎮」在日本雜誌「改造」的徵文中獲獎，開始在文壇嶄露頭角，之後陸續發表小說、新詩、隨筆、評論；戰後因政治變化，不得已轉入金融界，但他仍持續創作，與呂赫若、楊逵等同為日治末期代表性作家，國家台灣文學館籌備處二○○六年將其作品出版「龍瑛宗全集」共八冊。