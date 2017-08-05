〈北部〉文化資產導覽APP 具AR實境功能

2017-08-05

〔記者陳昀／桃園報導〕市府文化局歷經二年現地取材，匯集桃園九十多處文化資產的《桃園市文化資產導覽手冊》昨天出版，並同步推出免費的APP及摺頁地圖，其中APP不但能一指查詢文資景點資訊，還有AR擴增實境功能，令人彷彿置身現場，另可連結地圖導航，要讓大家輕鬆走讀桃園文化。

市長鄭文燦表示，《桃園市文化資產導覽手冊》有中英對照版本，內含文資景點及圖文資訊，讓人輕鬆了解各處亮點與文史脈絡，同步推出的中英雙語「桃園市文化資產導覽APP」則涵蓋手冊內容，而導覽摺頁展開就是桃園地圖，其中一面標示九十多處文資分布位置，另一面則是景點介紹。

文化局文化發展科長魏淑貞表示，APP結合手機定位功能，可顯示周邊及熱門景點，還連結地圖導航，能量身打造行程存入APP，並即時搜尋食宿資訊，其中AR擴增實境功能最特別，只要用手機掃描摺頁封面的「小桃子」，「小桃子」就會從螢幕現身進行互動，掃描摺頁內的歷史建物插畫，也會出現建物的三百六十度全景，導覽手冊一本兩百八十元，但摺頁和APP都是免費，可直接到iOS或Android商店搜尋下載，摺頁則可到市立圖書館各分館索取。

鄭文燦表示，市府將持續推動文化資產修復及活化，也陸續與土地所有權人商議歷史文物修復計畫，並活化已修復的文化資產。