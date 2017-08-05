〈北部〉石門水庫「楓」半馬 申請國際銅標籤認證

2017-08-05

即起報名至九月廿九日

〔記者陳昀／桃園報導〕石門水庫「楓」半馬將於十二月二日登場，即日起到九月廿九日開放報名，市長鄭文燦昨天在暖場記者會上宣布，經中華民國田徑協會推薦，市府已為石門水庫「楓」半馬申請國際認證，三年後有望成為全國首場獲得國際銅標籤認證的半馬賽事，「如果報名滿五千人，我也要下去跑！」

體育局長夏金興指出，新北市萬金石馬拉松已取得國際銅標籤認證，但申請的是全馬四十二公里，半馬部分國內尚無人申請，市府決定走出藍海為石門水庫「楓」半馬申請認證，今年是準備年、明年是銅標籤觀察年，後年就有望成為全國首場獲國際銅標籤認證的半馬賽事，跑者只要今年、明年連續報名，就可獲得二○一九年銅標籤賽事的保障名額。

體育局指出，金、銀、銅三種認證對菁英選手、賽事轉播、藥檢等都有不同規定，例如，金標、銀標規定菁英選手要由五個不同國家的各五名男女選手組成，銅標則是四個國家的男女選手各五人；金標規定藥檢需男女各十二個樣本、銀標規定男女各六個樣本、銅標規定男女各四個樣本；賽事轉播方面，金標需在五國以上衛星、陸地及網路轉播，銀標須國內電視全程轉播，銅標則在國內電視精華轉播。

前奧運國手吳文騫當代言人

鄭文燦表示，今年中華民國田徑協會邀請前奧運國手吳文騫擔任代言人，且推出一小時四十五分、二小時及二小時卅分三班配速列車，曾創下全馬三小時五十五分紀錄的南拳媽媽第一代成員「宇豪」，將擔任其中一班列車長，歡迎跑友上網報名或電洽：02-87721035。

夏金興表示，前一百名同時報名二人以上的單位團體，可享報名費半價，市府也與石門水庫在地店家合作，只要持號碼布前往用餐就能享有優惠價。