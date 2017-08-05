〈北部〉桃園日本腦炎達4例 疑住家附近感染

2017-08-05

住家旁有稻田、豬舍等高風險環境

〔記者陳昀／桃園報導〕市府衛生局七月初公布近二年來的日本腦炎首例，之後陸續公布個案，昨天新增第四起案例，是來自大溪區的五十六歲女性，四例個案皆無關聯，但年齡都超過五十五歲，且住家附近為水稻田、豬舍等高風險環境，衛生局提醒，類似條件者可自費接種疫苗，外出時也要加強防蚊。

衛生局指出，第四起個案這名女性七月廿六日出現發燒、頭痛症狀，七月廿九日症狀未改善，且開始出現口齒不清、雙手顫抖等情形，隔天到台北某醫院就診並住院，仍持續出現腦膜炎及腦炎症狀，於七月卅一日確診，目前意識清醒但仍住院中。

衛生局表示，這名女性七月廿一至廿四日曾到花東旅遊，但大多時間都在居家活動，且住家附近有水稻田、灌溉溝渠及一個大型鴿舍等高風險環境，仍不排除可能是在住家附近受到感染。

4例彼此不相識 無地緣關係

衛生局專門委員林國甯指出，桃園市四例日本腦炎個案分布於桃園、觀音、八德及大溪區，彼此不相識且無地緣關係，活動範圍也不重疊，但年齡皆為五十五歲以上，且住家附近皆有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險環境，或曾經前往類似環境活動。

55歲以上未打疫苗 容易感染

林國甯說，國內從一九六○年代開始推動疫苗接種，規定幼兒出生滿十五個月得施打日本腦炎疫苗，但許多五十五歲以上民眾不在此限，因此感染的風險較高，建議民眾可自費施打，家中若有滿十五個月幼兒未接種疫苗，也應儘速帶到各區衛生所或合約醫療院所接種。

他提醒，日本腦炎尚無有效治療藥物，接種疫苗是最好的預防方式，另外除了要做好居家環境清理、裝設紗窗紗門，也應避免在病媒蚊吸血高峰期（黃昏與黎明），前往像是稻田、豬舍、鴿舍等環境活動，如有相關問題可撥打衛生局廿四小時防疫專線：0800-033-355。