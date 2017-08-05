〈北部〉羅東藝穗節萬人踩街 花車今遊行

2017-08-05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東藝穗節重頭戲萬人踩街大遊行，原訂上週六舉行，因尼莎攪局延期一週，將在今天下午粉墨登場，有五十多個團隊、十多輛花車上街，晚上有藝穗之夜，為今年活動劃下休止符。

為期半個月的羅東藝穗節，是宜蘭縣暑假大型活動，舉辦期間，社區及社團陸續進駐創意工坊設計各式花車，主花車「鳳凰」高約五公尺，另有「猴子上學趣」、「丟丟銅」、「雞祥如意」、「連香北成」、「歡樂年華」、「流水年華」，有鳳凰、猴子、旗魚造型，各自融入社區故事，散發出濃濃在地特色。

「歡迎大家一起來！」參加萬人踩街大遊行隊伍，下午三點在羅東中山公園集合後出發，沿著興東路、公正路、中正路、南門路前進，最後繞回起點，公園廣場晚間七點舉辦藝穗之夜，羅東鎮長林姿妙說，表演團隊的服裝造型、舞蹈編排、音樂呈現，都經過精心設計，精彩可期，歡迎各界相招體驗羅東人的熱情。

主辦單位表示，羅東藝穗節踩街花車，從設計到完成，各團隊絞盡腦汁，其中的「鳳凰」更是氣勢非凡，栩栩如生，在踩街活動擔任前導，帶領其他花車繞街遊行。

下午一點到七點，踩街隊伍行經之處實施交管，晚間七點到深夜零時，羅東中山公園前方的興東路段封閉管制，羅東鎮公所請騎士、駕駛人繞道而行。