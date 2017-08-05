〈北部〉花蓮金針花季 賞黃金花海兼農遊

2017-08-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕每年花迷最期盼的花蓮金針花季今開跑，占地六十三．一五公頃的黃金花海陸續現蹤，截至九月廿四日前，花蓮縣政府還推出限定農遊行程及在地達人接駁服務，安排遊客白天賞花、夜晚觀星，並提供限量「花穗的米」與夏季限定金針花冰棒品嘗，盼能帶動地方觀光農特產業。

花季約2個月

種植於花蓮富里六十石山及玉里赤柯山的金針花，每年八月起陸續開花，花季約可維持二個月，兩地合計逾六十三公頃的大面積金針花海，每當花苞全數綻放並隨風擺盪時，宛如一波又一波的黃金海浪，總會吸引大批遊客及攝影愛好者上山「觀花浪！」

金針花農今年為推廣季節限定版的金針花季，還與花蓮縣政府、民宿業者揮軍北上，邀請國內外遊客共襄盛舉，並配合推動有機農業政策，出產品質良好、不含二氧化硫的安全無硫金針、高山油菊及茶葉，希望能讓消費者在欣賞美麗花海時，還能購買到安全無添加物的農特產品。

富里鄉農會也首推「浪漫九八三」金針花季限定農遊行程，將在花季期間帶領花迷登上六十石山，探訪媲美瑞士的天使花毯，並搭配在地美食、農遊體驗，包含週一泥火山豆腐、週二爆米香、週三田間窯燒、週四煙樓菜包、週五植染鴨蛋等趣味行程。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，為紓解賞花民眾塞車問題，金針花季實施交通管制，富里鄉六十石山管制時間為今日起至九月廿四日，每天上午八時至下午五時，僅開放九人座（含）以下小客車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。

他說，六十石山另採道路單向上、下山方式，小客車上山由台九線三○八．五公里處（竹田村）進入，由六十石山上「萬寧至復興部落聯絡道路起點」至阿眉溪（東里村）方向下山；機車則可循原路下山；玉里赤柯山則維持以往禁止甲、乙類客車行駛，只開放九人座（含）以下小客車上下山。

富里鄉農會今年也與在地業者合作，推出六十石山接駁服務，民眾可將車輛停放在富里鄉農會農特產品展售中心附近停車場，搭乘接駁車上山；自行開車上山者，則應注意六十石山上僅有一百七十六個車位，因山路狹窄陡峭，務必注意行車安全。