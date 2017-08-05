〈北部〉苗醫留苗市 後龍爭設急重症醫療院區

2017-08-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕遠雄集團已終止後龍醫療園區的推動計畫，行政院衛福部苗栗醫院是否遷至醫療園區吵得沸沸揚揚，甚至引發苗栗縣長徐耀昌在議會總質詢時指，苗栗醫院若不遷入，恐淪為三級醫院，此話引發不少鄉親反彈。徐耀昌昨天前往苗醫了解整修進度，以行動來支持苗栗醫院。

徐耀昌重申，未來苗醫原來的院區會保留繼續服務苗栗市民，另建議衛福部在後龍醫療園區新建急重症醫療院區，讓苗醫成為全國二十六家部立醫院的標竿。

苗栗醫院是否遷至後龍醫療園區議題，引發各界熱烈討論。徐耀昌日前在議會總質詢時指出，「苗醫廳舍老舊、停車空間不足，若不好好掌握這個機會遷至後龍醫療園區，苗栗醫院將來會自甘墮落、萬劫不復，淪為三級醫院」。

在苗醫擔任志工的苗栗縣議員禹耀東說，此話引發不少長期在苗醫看診的鄉親大反彈，全力反對苗醫遷至後龍。

徐耀昌昨天在苗栗縣衛生局長張蕊仙、環保局長劉伯舒等人陪同下前往苗醫了解內外部硬體整修，並與前往求診鄉親寒暄、打氣，改以行動來支持苗栗醫院。

徐耀昌指出，後龍遠雄醫療園區由於遠雄在今年四月正式向衛福部申請停止興建大型醫院，醫療園區內的二十點六公頃國有地，若不做為醫療用地，將會回歸為農牧用地，十分可惜，亟需尋找適當醫療團隊進駐，但若再找其他企業設置大型醫院，恐衝擊將來的健保資源分配，希望中央關心苗栗的醫療問題。

苗縣衛生局指出，苗縣府已在今年六月二十四日提報城鄉建設前瞻計畫，爭取中央納入補助苗栗醫院經費，利用後龍醫療園區的土地「擴增」第二院區，新建急重症醫療院區。

苗醫指出，去年投入一億五千萬元進行醫療大樓結構補強、拉皮整建及內部裝修工程等，預計九月底完工，未來將提供鄉親全新、舒適、安全的就醫環境。