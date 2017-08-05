〈北部〉活化竹市竹蓮市場 斥資1.2億翻新

2017-08-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕為活化老市場空間，新竹市政府啟動「竹蓮市場ROT民間投資簽約合作」案，受委託的竹蓮市場行銷公司將投資一．二億元經費，預計兩年內翻新市場硬體設施。

新竹市長林智堅表示，竹蓮市場歷史悠久，日治時代在竹蓮寺周邊就已有市集形成，現在的竹蓮市場大樓於一九九九年啟用營運，委由民間經營，是新竹市重要的傳統市場。但啟用至今近二十年，部分設備老舊、故障頻繁，影響市場營運與購物環境品質，有必要改造成設備完善的現代化零售市場。

市府產業發展處市場管理科長尤瑋鍾說，委託整建的ROT廠商竹蓮市場行銷公司，將全面整新市場，包括外牆拉皮、更新電梯、手扶梯、污排水設備與消防系統，建物安全與衛生系統；地下室停車場設備也會升級更新，成為二十四小時自動化停車場。三樓空間則將活化為綜合商業空間、屋頂設置太陽能系統，兼具綠能環保。

尤瑋鍾說，ROT是由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租下現有設施，再加以擴建、整建後並經營，於營運期間屆滿後，將經營權歸還政府。

尤瑋鍾表示，竹蓮市場ROT案合約二十年，可續約十年，廠商須投資八千萬元以上整建經費，在兩年內完工，後續由簽約廠商營運，每年度繳納權利金九百零三萬元給市府，可增加市庫收入。

竹蓮市場行銷公司董事長吳家政表示，預計投入一．二億元全面翻新建物，活絡地方商機。日前已將攤商安置在地下室，降低對生計的影響，民眾可照常至市場消費。