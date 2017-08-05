〈北部〉泓赫設廠爭議 徐耀昌︰近期撤案

2017-08-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，引發銅鑼、公館鄉鄉親凝聚向心力連署堅決反對，不滿聲浪甚至矛頭指向苗栗縣長徐耀昌。徐耀昌昨天指出，經環保局與泓赫業者高層曉以大義，泓赫近期內將主動撤案，請民眾放心。

泓赫︰有考慮撤案的可能性

泓赫公司苗栗廠總監楊砥柱回應，該公司董事會確有跟苗縣府環保局官員接觸，有考慮撤案的可能性；但尚未撤案及被駁回申請前，相關程序仍在進行，昨天即針對環評小組所要求提出第二次環評報告補正案。

3鄉市2萬4千鄉親連署反對

苗栗縣銅鑼、公館及苗市鄉親發動連署並成立「反對中興工業區設置熱熔爐自救會」堅決反對泓赫設廠，三鄉市鄉親已有二萬四千人連署堅決反對。

自救會長、銅鑼鄉代會主席李瑞廷表示，對泓赫撤案樂觀其成，但擔心業者變更名義申請，因而自救會將持續運作，並積極研擬「苗栗縣工業園區管理維護自治條例草案」報苗栗縣議會審議，拒絕有毒物質進入苗栗縣。

苗栗縣環保局長劉伯舒證實有與泓赫高層洽談，劉伯舒向業者說，泓赫設再生處理廠，地方鄉親因有高污染疑慮而堅決反對，而業者的健康風險評估說明會也開不成，若程序無法完備，環評小組也不會接受，為避免造成社會人心惶惶，耗費社會成本，苗縣環保局將於下次召開環境影響評估委員會議時，主動提案建議環評大會將此案作成駁回申請之決議。

徐耀昌指出，苗栗鄉親不願高污染工業進駐苗栗，考量民眾感受，期盼業者能主動撤案。