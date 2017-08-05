〈北部〉老街溪河教中心 4座溜滑梯好夯

2017-08-05

〔記者李容萍／平鎮報導〕尖叫聲預備！位於中壢、平鎮兩區交界，靠近老街溪畔、新榮國小隔壁的「老街溪河川教育中心」，是一座以河川為主題的教育中心，也是桃園十大環境教育場所之一，來到中心首先面對一片地勢向下的草坡，也利用地形打造四座淺灰色的長溜滑梯，啟用後成為大人、小孩最愛的處所，經常在此「滑」到樂不思蜀、笑聲不斷。

環保局長沈志修表示，「老街溪河川教育中心」位於市區，是由兩棟客家三合院古老磚厝改建而成的環境教育講堂空間，傳統的天井及廚房大灶都被保留下來；另有一棟河川生態教育館，以綠建築的思維，打造出通風涼爽的空間感，環境開闊令人心曠神怡，館前與老街溪中央公園連成一片，綠意盎然的步道生態豐富，是民眾散步休憩的好去處。

環保局科長葉孟芬表示，「老街溪河川教育中心」五年前規劃時，為了吸引小朋友注意，以及激發環境教育的快樂學習欲望，利用地形建造四座淺灰色的長溜滑梯，並在兩側栽種大樹遮蔭，讓小朋友即使在豔陽下溜滑梯也不會燙傷皮膚。

「老街溪河川教育中心」主任黃彥霖也說，河教中心不是只關注河川，環境教育也不是只教垃圾分類或隨手關燈，中心隨處都是環境教育的素材，並且經常舉辦導覽活動及暑期營隊，歡迎學童向中心洽詢參加。