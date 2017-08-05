〈北部〉中壢大牛欄分渠滯洪池開工 108年啟用

2017-08-05

〔記者李容萍／中壢報導〕斥資四億五五○○萬元興建的中壢區環中東路「大牛欄分渠14A滯洪池工程」，昨天由市長鄭文燦主持開工典禮，預計二○一九年六月前完工，除提供三萬立方公尺滯洪量，可改善淹水面積達十公頃，保護範圍涵蓋環中東路及中原大學至中壢工業區外，未來將結合中原大學綠地與開放空間，成為「中原埤塘生態公園」，提供更多休憩空間。

鄭文燦指出，由於中壢區環中東路至中壢工業區一帶地勢低窪，排水系統無法排出內水，以往每逢豪雨或颱風期間，新中北路及環中東路常有積淹水現象；市府水務局規劃設置滯洪池，將有效改善環中東路及中原大學周邊積淹水現象，並提供新街溪拓寬、改善下游區域淹水等雙重功能。

改善周邊淹水面積達十公頃

鄭文燦表示，此工程結合水利、建築及景觀工程，利用既有的14A埤塘設置，將一．二五公頃既有埤塘濬深七公尺，預估滯洪量可達三萬立方公尺，並改建大牛欄分渠於環中東路約二一七公尺的排水箱涵，新建引流箱涵約二○○公尺，可改善淹水面積達十公頃，除保護區內三二○○人口，更保護年產值約六○○○億的中壢工業區。

同時打造中原埤塘生態公園

鄭文燦說，滯洪池工程共四億五五○○萬元的經費中，內政部營建署補助二億五○○○萬元，周邊也將設置排水系統、引水道及雨水下水道，同時規劃施作景觀工程，設置環湖步道、綠蔭植栽、景觀餐廳、活動廣場等設施，讓「中原埤塘生態公園」成為民眾休閒的好去處。

鄭文燦也表示，市府在中壢進行多項建設，未來中原大學附近將配合鐵路地下化計畫設置中原站，站區擁有一公頃的廣場，鐵路上方可騰空廿五公尺路廊；也規劃在中原營區進行聯合開發，打造「中原創業村」，面積約十公頃；捷運綠線延伸至中壢火車站，經費約三五一億元；並設置中壢體育園區，以及約九公頃的運動公園，讓人口剛破四十萬的中壢面貌煥然一新。