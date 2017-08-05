〈中部〉國際動漫博覽會11日登場 漫迷福音

2017-08-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市動漫迷有福了！首屆台中國際動漫博覽會十一日將在文化創意產業園區登場。市府新聞局長卓冠廷表示，將邀請國際漫壇新星艾文仕等歐系重量級貴賓來台交流，與市民共享漫畫藝術饗宴。

歐系畫家現場創作交流

新聞局四日國際動漫博覽會宣傳記者會，邀請漫畫家鐵柱（卓宜彬）與比利時旅台插畫家甘捷曼，以「城市印象」為主題進行現場創作，呈現動漫的多元創意。

卓冠廷說，台中國際動畫影展今年邁入第三屆，國際動漫博覽會也將於十一日在台中文創園區展開，邁開推動漫畫展覽的第一步。

他表示，他的母親在他小的時候經營漫畫店，放學後回家看漫畫成為最大樂趣，看完漫畫能量無限又能激發創意；有別一般日系漫畫與Cosplay為主的動漫展，首屆台中國際動漫博覽會以歐系漫畫為主。

策展人林莉菁指出，將以國際頂級漫畫博物館的規格辦展，邀請榮獲法國安古蘭國際漫畫節好書競賽最有膽識新銳獎新星—布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）擔任佳賓，並有五場國際講座，邀請重量級貴賓來交流對談。

除艾文仕亞洲首展選在台中，也有國際動畫電影放映秀及原創小誌市集展覽，內容相當豐富，週末並安排「手工絹印體驗」、「剪影裝置手作」課程讓民眾體驗，即日起開放網路報名，活動免費。