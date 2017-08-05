〈中部〉大甲長照人才培育中心啟動 學習結合實務

2017-08-05

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣長照需求攀升，弘道老人福利基金會與副市長林依瑩四日啟動位在大甲的「長照人才培育中心」，建置專業設備，模擬居家照顧環境，讓學員實務操作，首波結合市府社會局的「長期照顧服務人力培育課程暨開發國外研修計畫」，連結教學、職涯發展和媒合就業，盼提升長照品質。

長照人力和品質是一大隱憂，政府過去總計培訓了十一萬名照服員，但目前真正投入照顧服務的僅有二萬餘人，與衛福部推估的三萬八千個人力需求有很大的缺口待補足。

弘道基金會在大甲區仁馨樂活園區打造長照人才培育中心，對象涵蓋青年學子、在職照服員、一般大眾等，突破過往填補式和證照取向的培訓方式，著重觀念到位、技術活用，降低學習與實務間的落差。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，高齡化速度加快，國人對於長照議題越來越有感，除了財政、服務內容，照顧人力也是現下最重要的挑戰之一，不僅人手缺乏、品質也急需提升，要解決困境需從根本的教育著手。

長照中心首波課程主打「照顧服務員職前培訓」，提供完整一百卅六小時培育，通過的學員結訓時即可擁有結訓證書、心肺復甦術合格證書和基本救命術合格證書，後續也會輔導就業，結合山海屯市區友好長照服務單位安排面試，並開設職場加強班，讓學員可以精進技術。