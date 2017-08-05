〈中部〉千里約定 癌父盼帶腦麻女輪椅環島

2017-08-05

〔記者陳建志／台中報導〕電影「帶一片風景走」中，深情丈夫用輪椅推著罹患小腦萎縮症的太太環島旅行的故事感動許多人，台中罹患腦性麻痺的阿芬，媽媽過世後由爸爸獨力照顧，二年前他開車載著她環島、攻上合歡山，留下許多快樂的回憶，但爸爸罹患口腔癌，只能將她送到瑪利亞霧峰教養家園，在父親節前夕，昨天爸爸寫了一封信，約定要用輪椅推著阿芬走千里，盡情欣賞台灣美麗的風景。

阿芬爸爸說，阿芬患有重度高張型腦性麻痺，雖智力正常，卻只會叫爸媽，做點頭、搖頭等簡單動作，媽媽照顧多年直到四年前過世，照顧的重擔落在他身上，但自己六年前罹患口腔癌，前後七次大小手術，三年前將阿芬送到瑪利亞霧峰教養家園。

阿芬爸爸過去經常帶著她到山區吸收芬多精，二年前還開車載她環島旅行，父女還攻上合歡山，阿芬看到美麗風景的雀躍神情讓他動容，手機裡都是和阿芬出遊的照片。

不過阿芬只能躺在車上，無法盡情欣賞沿途美麗的風景，讓他感到遺憾，昨天教養家園懇親日，阿芬爸爸寫了一封信給阿芬，許下父女一千公里的約定，「爸爸心中一直有個心願，想推輪椅帶妳環島，好嗎？妳不要忘記我們的約定喔！」

女兒激動 揮舞雙手叫「爸爸」

阿芬爸爸昨天一字一句將信唸出，字裡行間滿滿的父愛，阿芬聽了難掩心中激動，不斷揮舞雙手叫著爸爸，教養家園貼心準備一個嵌上父女照片的心型項鍊，讓阿芬送給爸爸，做為父親節的禮物。