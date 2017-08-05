〈中部〉高鐵聯絡道凸出平台 民譏︰賣縣長咖啡

2017-08-05

〔記者顏宏駿／社頭報導〕施工中的彰化林厝交流道至高鐵彰化站的聯絡道，第二標從站區至社斗路段、長約二公里進入完工尾聲，惟民眾發現該路段重要路口竟然出現一個約十八坪凸出的三角形平台，宛如人行道平台，民眾感覺如「畫蛇添足」毫無用處，還妨害交通動線，譏為該平台是「縣府打算賣縣長咖啡」。

怪怪設計 縣府允現勘再處理

對此，縣府表示，「賣咖啡是居民開玩笑」，包商都依工程圖施工，下週一他們會到現場勘查，依設計圖和施工圖作現場對照會比較準確，屆時會聽取民眾的建議，再作後續處理。

高鐵彰化站區通往林厝交流道的聯絡道全長九千三百七十六公尺，為了提早開通，同時開兩個標，第一標四．七公里去年底通車，第二標從永靖鄉到站區，目前加緊趕工，最晚明年十月全部完工通車。

昨天十多位住在聯絡道旁的田尾鄉、田中鎮的民眾出面，點出該路段若干工程瑕疵，民眾說，這些瑕疪集中在大社路三段與高鐵聯絡道交匯處，他們多次向施工單位和縣府反映，平台至今仍在。居民蕭道隆表示，這個三角平台已佔用舊有道路，威脅用路人的安全，縣府雖然用隔離塑膠柱隔出一條交通邊線，但居民還是認為，把多餘的平台打掉，一勞永逸。

當地里長陳建市說，居民一再向現場施工單位和縣府工務處反映，得到的答案都是「按圖施工」，但該處是村裡居民出入聯絡道的重要路口，實在想不通，這個三角平台要作何用，有人說難道是縣府想在此蓋起咖啡店，賣縣長咖啡嗎？做事效率和善後態度，讓人氣結。