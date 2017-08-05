〈中部〉81歲模範父親 帶大6孫6曾孫

2017-08-05

盼全家平安健康不覺苦

〔記者佟振國／南投報導〕超強的曾祖父奶爸！南投縣仁愛鄉公所昨表揚模範父親，親愛村今年八十一歲的柯明成，是十六位模範父親年紀最長的一位，已經當上曾祖父的他，還要教養自己的孫子、曾孫，他卻不言苦，只希望全家都平安健康就好。

父親節將至，仁愛鄉公所昨舉行模範父親表揚，八十一歲的親愛村模範父親柯明成是獲獎代表年紀最大的，且是兒孫滿堂的曾祖父，從小跟著家人務農，種高麗菜等農作物維持家計，婚後育有一雙兒女，好不容易兒女成家立業，可以退休享清福，因女婿多年前正當壯年不幸驟逝，不捨女兒工作、家庭兩頭燒，下山到埔里幫忙照顧孫子。

親愛村長潘筱玉表示，小孩子都在埔里就學，柯明成會開車，所以幫忙女兒接送，農忙時就上山幫忙，兩地奔波從不間斷，真的很辛苦。

柯明成樂當曾祖父奶爸

孫媳婦陳楓寧也說，阿公有六個內外孫及六個曾孫，其中一個孫子失婚，怕孫子太勞累，且曾孫沒人照料，自己身體還算硬朗，就比照過去辦理，所以十二個小孩子他都泡過牛奶和接送，而最大的曾孫也已廿一歲了。

邱姓外孫也說，阿公總是總是無微不至照顧他們，到現在還會泡牛奶給他們喝，小孩子難免調皮，也不見他生氣，總是好言規勸，真的很慈愛。

柯明成則是謙虛表示，照顧小孩子不辛苦，而且很幸福，只要全家都平安健康就好。