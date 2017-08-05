〈中部〉（嘉義）大埔荒廢天主堂 變老弱庇護所

2017-08-05

〔記者蔡宗勳／大埔報導〕嘉義縣大埔鄉聖若瑟天主堂荒廢二十多年後，民國九十八年「八八風災」後重新啟用，但不再有專任神職人員，是以志工為主的服務團隊，照顧老、弱、婦、幼、貧等五大弱勢族群，充分發揮神愛世人的精神。

聖若瑟天主堂在外籍神父離開後，因大埔的教友愈來愈少，神父又人手不足而吹熄燈號，直到八八風災重創大埔之後，天主教安道社會福利慈善事業基金會來此和大埔鄉親作夥，將教堂變身為關懷據點，接手政府委託的老人照護案件。

不過，這些社福方案在偏遠地區經常因服務使用者太少，被認為績效不彰而中斷，安道則體察偏鄉更需要各界的關懷，不只有老人的照護問題，婦女、小孩、低收也都值得去關心，因而擴大服務對象。

安道志工施忠志說，目前除了天主堂所在的主據點，還有更偏鄉的茄苳親水樂活關懷據點，前者服務四十多人，後者二十人，在經費考量下，支薪專職人員只有兩人，再讓據點健康長者自主管理，共有四十多名銀髮族志工加入服務陣容。

施忠志強調，以「共食、共樂、共育、共醫、共居」為目標，將原本是信仰中心的閒置天主堂，營造成弱勢族群社區生活中心，提供居家服務、送餐、學生課輔、民生物資等，另協助經濟弱勢學子從小學到大學申請獎助學金。

大埔鄉代吳宗霖表示，安道志工與被服務者大多不是天主教徒，但大家不管什麼宗教信仰都樂在其中。