〈中部〉（雲林）崙背往返麥寮綠隧 單騎一路清涼

2017-08-05

〔記者陳燦坤／雲林報導〕炎炎夏日，林蔭道路騎車是不少民眾最佳休閒選擇，崙背與麥寮間有一條長達五、六公里的綠色隧道，兩側榕樹茂密，因鮮少宣傳以致行經的單車車隊並不多，成了許多車友最愛的秘境。

媽祖會香古道 榕蔭6公里

麥寮拱範宮秘書吳國寶指出，這條道路雲一五四線歷史悠久，過去是麥寮與崙背等鄰近鄉鎮媽祖會香的重要道路，每逢廟會盛期整條道路人山人海，鑼鼓喧天、陣頭林立，即使至今地方人口外流，到了拱範宮媽祖聖誕回到地方朝聖的人潮依舊不斷。

崙背詔安客文化館長李日存說，這條路是崙背八大社聯庄互保陣頭必經之路，也是早年漢人與平埔族交易往來的古道，蘊含著宗教與歷史足跡。

李日存表示，印象中綠色隧道是在二十餘前年前林務局規劃，在道路兩旁栽種孟加拉榕樹，隔不到幾年蔚然成為大樹，卻因缺乏宣傳，許多民眾都不知雲林縣有這條美麗的歷史古道，相當可惜，如果善加導覽與說明，可為地方綠色旅遊行程開發更多商機。

隨著台六十一線開發，行經一五四線的車流量日益減少，喜愛在夏天騎單車的車友反而增加，一路上涼風輕拂令人心曠神怡，尤其道路兩側設有人行道，騎車累了可以坐下來休息，欣賞鳥語花香，拱範宮也期待透過媽祖遶境行程，帶領信眾一起領略雲林風土人情。